Beach volley che impresa di Alfieri e Ranghieri | prima semifinale insieme nel Challenge di Nuvali!

Il beach volley italiano scrive un’altra pagina luminosa. Al Challenge di Nuvali, Manuel Alfieri e Alex Ranghieri centrano la prima semifinale internazionale della loro giovane avventura di coppia, un traguardo che vale come una consacrazione. Per i due azzurri è la conferma di un’intesa in rapida crescita e di un progetto tecnico che, torneo dopo torneo, sta prendendo forma e sostanza. La rimonta nei quarti contro gli indonesiani BintangSofyan ha regalato all’Italia una nuova top four, segno che il movimento maschile continua a crescere dopo un’estate non semplice. Dopo le ottime prove del Challenge di Veracruz, la tappa asiatica ha ribadito la solidità del gruppo azzurro, capace di portare tre coppie tra le prime otto e una fino in zona medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

