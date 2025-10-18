Beach soccer gli azzurri di Del Duca e il recente titolo continentale Storia di uno sport in crescita anche a partire dal settore giovanile Il trofeo iridato resta l’ultimo grande obiettivo della Nazionale I campioni delle sabbie L’Italia il poker europeo e la fame di Mondiale
C’è un piccolo universo del pallone, quello preso a calci, che in Italia sembra funzionare a meraviglia. Un’affermazione che può sembrare fantasiosa e a tratti utopica, eppure è così. Lontano dall’erba, dal rettangolo verde, dai grandi stadi e dalle polemiche, dai Mondiali da spettatori, c’è una Nazionale, Azzurra ovviamente, che vince, anzi stravince da diversi anni a livello europeo. E lo fa sulla sabbia. E udite udite, si tratta di dilettanti e non di professionisti, altra notizia eclatante se si considera il contesto nel quale va in scena l’agone calcistico nel nostro Paese. Eppure i ragazzi di Emiliano Del Duca poco più di un mese fa hanno scritto un’altra pagina di storia per il beach soccer italiano vincendo il secondo titolo continentale nelle ultime tre edizioni che rappresenta il poker con i sigilli nelle edizioni 2005, 2018, 2024 e appunto 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
SPORT: IL COMUNE DI PISA CELEBRA IL PISA BEACH SOCCER PER LA CONQUISTA DEL TERZO SCUDETTO L'amministrazione comunale di Pisa ha celebrato il Pisa Beach Soccer, vincitore del Campionato Italiano 2025, con una cerimonia ufficiale di p - facebook.com Vai su Facebook
Beach soccer e beach volley, Caruso e Bennardo: “Anche Marina di Ragusa merita un evento di rilievo nazionale” http://dlvr.it/TNVtvm - X Vai su X
Italia campione d’Europa di beach soccer per la quarta volta: Spagna battuta 8-5 - L'Italia è campione d’Europa di beach soccer per la quarta volta: Spagna battuta 8- Segnala fanpage.it
Beach soccer, 8-5 alla Spagna, Italia campione d'Europa - Sulla sabbia di Viareggio, nella Beach Arena intitolata a Matteo Valenti, la Nazionale di Beach Soccer mostra cuore, classe e attaccamento alla maglia azzurra, laureandosi campione d'Europa per la ... Secondo ansa.it
Beach soccer, Pirri campione in Serie B regionale: è la terza volta consecutiva - Va al Pirri, per la terza volta consecutiva, il campionato regionale di Serie B di beach soccer. Segnala unionesarda.it