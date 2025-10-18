C’è un piccolo universo del pallone, quello preso a calci, che in Italia sembra funzionare a meraviglia. Un’affermazione che può sembrare fantasiosa e a tratti utopica, eppure è così. Lontano dall’erba, dal rettangolo verde, dai grandi stadi e dalle polemiche, dai Mondiali da spettatori, c’è una Nazionale, Azzurra ovviamente, che vince, anzi stravince da diversi anni a livello europeo. E lo fa sulla sabbia. E udite udite, si tratta di dilettanti e non di professionisti, altra notizia eclatante se si considera il contesto nel quale va in scena l’agone calcistico nel nostro Paese. Eppure i ragazzi di Emiliano Del Duca poco più di un mese fa hanno scritto un’altra pagina di storia per il beach soccer italiano vincendo il secondo titolo continentale nelle ultime tre edizioni che rappresenta il poker con i sigilli nelle edizioni 2005, 2018, 2024 e appunto 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Beach soccer, gli azzurri di Del Duca e il recente titolo continentale Storia di uno sport in crescita anche a partire dal settore giovanile Il trofeo iridato resta l'ultimo grande obiettivo della Nazionale. I campioni delle sabbie. L'Italia, il poker europeo e la fame di Mondiale