Un matrimonio mai nato, un progetto infranto. L’offerta ostile di Bbva per conquistare il Banco Sabadell si è chiuso con un sonoro fallimento: appena il 25,5% del capitale favorevole, ben lontano dalla soglia di controllo. Finisce così, diciassette mesi dopo, la saga che avrebbe dovuto ridisegnare la mappa bancaria spagnola. Per il presidente di Bb va, Carlos Torres, è una sconfitta personale: aveva scommesso sul progetto per portare il gruppo basco al livello dei giganti europei, ma resta con un pugno di mosche. «Un’occasione perduta per tutti», ha detto. Nessuna dimissione però, solo la promessa di guardare avanti con un piano di maxi-remunerazione da 36 miliardi entro il 2028, quasi a voler trasformare la delusione in dividendi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bbva, fallisce l’Opa su Sabadell