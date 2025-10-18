Bayern è fuga | Kane e Olise stendono il Dortmund Kompany a punteggio pieno

I bavaresi conquistano il "Klassiker" e fanno 7 su 7 in Bundesliga staccando il Lipsia, ora a -5. Inutile il gol di Brandt all'84', la squadra di Kovac rimane a quota 14 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bayern, è fuga: Kane e Olise stendono il Dortmund, Kompany a punteggio pieno

