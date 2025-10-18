Battocletti protagonista negli Assoluti pratesi
Manca ormai poco al prestigioso appuntamento con i campionati italiani assoluti, juniores, promesse e allievi sui 10 km su strada, in programma domenica 2 novembre a Prato. Per un intero pomeriggio intero (la prima partenza è fissata alle 13), la città si trasformerà in una grande pista di atletica, con i migliori specialisti italiani pronti a sfidarsi su un circuito di 2 km da ripetere cinque volte. Sarà una vera festa dell’atletica italiana, con un nome che spicca su tutti, quello di Nadia Battocletti, argento e bronzo mondiale, argento olimpico e campionessa europea, che sarà la grande protagonista della gara femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Trieste corre tra storia e campioni, Nadia Battocletti protagonista alla 9ª Corsa dei Castelli https://triesteallnews.it/2025/09/trieste-corre-tra-storia-e-campioni-nadia-battocletti-protagonista-alla-9a-corsa-dei-castelli/… - X Vai su X
Il 19 ottobre 2025, a Trieste, corri la Corsa dei Castelli con NADIA BATTOCLETTI! Quest'anno potrai condividere il percorso con una grande protagonista dell’atletica azzurra, un’occasione davvero irripetibile per ogni runner e per tutti gli amanti dello sport: è l’ - facebook.com Vai su Facebook
Battocletti protagonista negli Assoluti pratesi - Manca ormai poco al prestigioso appuntamento con i campionati italiani assoluti, juniores, promesse e allievi sui 10 km su strada, in programma domenica 2 novembre a Prato. Segnala lanazione.it
Battocletti, cosa aspettarci dai 5000m? L'analisi del coach - 29 ed in quel momento scatteranno dal rettilineo opposto a quello d'arrivo le 16 atlete finaliste dei 5000 ... Scrive gazzetta.it
Battocletti, cosa c'è dietro il bronzo mondiale? L’analisi del coach - 000 metri conquistate agli europei di Roma e dopo il quarto posto sui 5000 e la ... Come scrive gazzetta.it