Manca ormai poco al prestigioso appuntamento con i campionati italiani assoluti, juniores, promesse e allievi sui 10 km su strada, in programma domenica 2 novembre a Prato. Per un intero pomeriggio intero (la prima partenza è fissata alle 13), la città si trasformerà in una grande pista di atletica, con i migliori specialisti italiani pronti a sfidarsi su un circuito di 2 km da ripetere cinque volte. Sarà una vera festa dell’atletica italiana, con un nome che spicca su tutti, quello di Nadia Battocletti, argento e bronzo mondiale, argento olimpico e campionessa europea, che sarà la grande protagonista della gara femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Battocletti protagonista negli Assoluti pratesi