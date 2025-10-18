Battipaglia | in programma la consegna dei kit di benvenuto per i nuovi nati

E' in programma il 30 ottobre, mattina e pomeriggio, la consegna delle lettere ai genitori dei bambini nati nel 2025 per ottenere il “baby kit”. I genitori riceveranno un documento con un QR Code e un codice per ricevere il “kit di benvenuto” contenente un corredo di oggetti utili per i bambini e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Battipaglia: arriva il “Baby Kit” per i nuovi nati con QR Code e consegna a domicilio, ecco le info utili - L’iniziativa, approvata dalla Giunta Comunale su impulso della vicesindaca Gabriella Catarozzo, ha poi trovato attuazione grazie all’assessore Francesca Napoli che si è da subito attivata affinché ... Riporta infocilento.it