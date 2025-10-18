Battiato rock stories quattro appuntamenti per raccontare la ricerca musicale e mistica dell' artista

LECCE - Quattro appuntamenti per raccontare la ricerca musicale e mistica intrapresa da Franco Battiato lungo un cammino di continue trasformazioni iniziato con le sperimentazioni degli Anni ’70 e continuato con il grande successo di pubblico dei decenni successivi. Un’immersione, guidata dalla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

