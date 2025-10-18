Batteria al litio in fiamme terrore sul volo Air China | l’atterraggio d’emergenza a Shanghai
Incidente a bordo: il bagaglio a mano prende fuoco dopo il decollo. Un volo di Air China è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Shanghai dopo che una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente all’interno di un bagaglio a mano. L’ incidente è avvenuto questa mattina sul volo giornaliero CA139, partito da Hangzhou, nella Cina orientale, diretto a Incheon, Corea del Sud. Secondo quanto riportato dalla compagnia aerea su Weibo, l’equipaggio ha gestito immediatamente la situazione seguendo le procedure di sicurezza, e nessuno è rimasto ferito. Le immagini diffuse da Jimu News mostrano fumo e fiamme provenienti dalla cappelliera, con un passeggero che tenta di spegnere l’incendio con mezzi di fortuna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un incendio causato da una batteria al litio ha costretto il volo Air China CA139 a un atterraggio d'emergenza a Shanghai - facebook.com Vai su Facebook
Air China, batteria al litio prende fuoco su volo: atterraggio d’emergenza - Momenti di paura su un volo Air China partito da Hangzhou e diretto a Incheon, in Corea del Sud, costretto a un atterraggio d’emergenza a Shanghai dopo l’incendio di una batteria ... Si legge su ilmessaggero.it
Momenti di terrore ad alta quota, fiamme durante il volo: esplode batteria al litio - Si sono vissuti momenti di grande paura a bordo di un volo Air China che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente in un bagaglio a ... Segnala msn.com
Incendio a bordo di un aereo Air China, batteria esplode nel bagaglio a mano dentro la cappelliera: il video - Un volo Air China diretto in Corea del Sud è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco in un bagaglio a mano. Lo riporta virgilio.it