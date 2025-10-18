Batteria al litio in fiamme terrore sul volo Air China | l’atterraggio d’emergenza a Shanghai

Notizieaudaci.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente a bordo: il bagaglio a mano prende fuoco dopo il decollo. Un volo di Air China è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Shanghai dopo che una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente all’interno di un bagaglio a mano. L’ incidente è avvenuto questa mattina sul volo giornaliero CA139, partito da Hangzhou, nella Cina orientale, diretto a Incheon, Corea del Sud. Secondo quanto riportato dalla compagnia aerea su Weibo, l’equipaggio ha gestito immediatamente la situazione seguendo le procedure di sicurezza, e nessuno è rimasto ferito. Le immagini diffuse da Jimu News mostrano fumo e fiamme provenienti dalla cappelliera, con un passeggero che tenta di spegnere l’incendio con mezzi di fortuna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

batteria al litio in fiamme terrore sul volo air china l8217atterraggio d8217emergenza a shanghai

© Notizieaudaci.it - Batteria al litio in fiamme, terrore sul volo Air China: l’atterraggio d’emergenza a Shanghai

News recenti che potrebbero piacerti

batteria litio fiamme terroreAir China, batteria al litio prende fuoco su volo: atterraggio d’emergenza - Momenti di paura su un volo Air China partito da Hangzhou e diretto a Incheon, in Corea del Sud, costretto a un atterraggio d’emergenza a Shanghai dopo l’incendio di una batteria ... Si legge su ilmessaggero.it

batteria litio fiamme terroreMomenti di terrore ad alta quota, fiamme durante il volo: esplode batteria al litio - Si sono vissuti momenti di grande paura a bordo di un volo Air China che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente in un bagaglio a ... Segnala msn.com

batteria litio fiamme terroreIncendio a bordo di un aereo Air China, batteria esplode nel bagaglio a mano dentro la cappelliera: il video - Un volo Air China diretto in Corea del Sud è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco in un bagaglio a mano. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Batteria Litio Fiamme Terrore