Italia Nostra e il Comitato per la tutela dell’Alute ricorrono al Tar contro "la mancata pubblicazione del decreto" col quale Regione Lombardia ha determinato di concedere la proroga per l’inizio dei lavori per la tangenzialina di Bormio (costo 7 milioni). Questo non vuol dire che la strada dell’Alute si farà, ma è chiaro che il Pirellone e, indirettamente, il Comune di Bormio, tengono la porta aperta per poter eventualmente costruire l’opera nei prossimi anni. All’indomani dell’annuncio della volontà di costruire una tangenziale nella piana dell’Alute, necessaria secondo i proponenti per bypassare il "centro" di Bormio per chi è diretto in Valfurva e per creare un accesso diretto agli impianti di risalita e quindi per ridurre l’ inquinamento atmosferico in alcune zone del paese, parte della popolazione bormina ha incominciato a protestare e lo ha fatto costituendo un comitato che, nel corso degli anni, ha chiesto un referendum (poi negato) dopo aver raccolto oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Battaglia sull’Alute. Un altro ricorso di Italia Nostra