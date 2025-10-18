Batosta Napoli salta anche l’Inter | nuovo guaio per Conte

Un infortunio che ha destabilizzato l’ambiente azzurro e ora Conte dovrà fare i conti con l’assenza dell’innesto per la sfida contro l’Inter Il Napoli è tornato in campo oggi alle ore 18:00 contro il Torino, prima di una serie di sfide cruciali: martedì 21 ottobre sarà la volta del match di Champions League contro il PSV Eindhoven, mentre sabato 25 ottobre alle 18:00 andrà in scena il big match al Maradona contro l’ Inter. Il mese di ottobre si chiuderà poi con l’impegno contro il Lecce allo stadio Via del Mare, in programma martedì 28 ottobre alle 18:30. Sfide fondamentali per il Napoli, attualmente in vetta alla classifica a pari punti con la Roma. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

