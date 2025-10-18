Batosta Juventus pugno duro della Uefa | è una stangata

Juventus, arriva un’altra batosta: la UEFA apre un’indagine per presunto sforamento del Fair Play Finanziario, i tifosi sono avviliti. Per la Juventus non c’è davvero pace. Dopo mesi in cui la società sembrava aver ritrovato una certa stabilità, ecco arrivare un nuovo colpo, l’ennesimo, che rischia di complicare ancora una volta il cammino del club bianconero. L’ultima notizia, resa ufficiale nelle scorse ore, riguarda infatti un’indagine aperta dalla UEFA per un presunto sforamento dei criteri del Fair Play Finanziario, o meglio, del nuovo sistema di sostenibilità economica che l’organismo europeo ha introdotto da poco. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

