Batosta Italia fuori dai playoff | Gattuso disperato

Dopo i sei punti conquistati in questa seconda pausa, l’Italia di Gattuso dovrà fare i conti con una pesante tegola: è fuori dai play off Per l’ Italia di Rino Gattuso si è conclusa anche la seconda sosta per gli impegni con la Nazionale, che ha visto gli Azzurri protagonisti con due vittorie fondamentali: la prima contro l’ Estonia, terminata 3-1, e la seconda contro la temuta Israele, battuta con un secco 3-0. Attualmente l’Italia si conferma al secondo posto nel girone, superando proprio Israele che, prima della pausa, era a pari punti con gli Azzurri. Tuttavia, dopo la pesante sconfitta per 5-0 subita contro la Norvegia e il ko con l’Italia, Israele è ora fermo al terzo posto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Batosta Italia, fuori dai playoff: Gattuso disperato

