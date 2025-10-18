Batgirl un attore del film commenta la pellicola cancellata dopo averla vista

Era destinato a essere uno dei titoli più discussi dell'universo DC, ma Batgirl non ha mai visto la luce. Cancellato dopo la fine delle riprese, il film è diventato leggenda tra fan e addetti ai lavori. Ora Jacob Scipio racconta com'era davvero quella versione "fantasma" del cinecomic perduto. L'attore Jacob Scipio, interprete del gangster Anthony Bressi in Batgirl, rivela di aver visto il film completo prima che la Warner Bros. Discovery lo bloccasse. Lo definisce "fenomenale", alimentando i rimpianti per un progetto DC mai arrivato al pubblico. Jacob Scipio rompe il silenzio su Batgirl Quando la Warner Bros. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Batgirl, un attore del film commenta la pellicola cancellata dopo averla vista

Argomenti simili trattati di recente

Batgirl, un attore del film commenta la pellicola cancellata dopo averla vista - Era destinato a essere uno dei titoli più discussi dell'universo DC, ma Batgirl non ha mai visto la luce. Lo riporta movieplayer.it

Batgirl, si è accesa qualche speranza di vedere il film cancellato? - Si sono forse riaccese le speranze di poter vedere Batgirl, il film DC cancellato da Warner Bros Discovery nel 2022? Segnala cinematographe.it

Batgirl, un attore ha visto il film cancellato: 'Era fenomenale' - Uno degli attori di Batgirl ha confermato di aver visto una versione quasi definitiva del film prima della cancellazione ... Scrive cinema.everyeye.it