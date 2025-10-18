Bastoni all’intervallo di Roma Inter | Serve grande intensità per fermare la qualità della squadra di Gasperini

Inter News 24 Bastoni rassicura i tifosi al termine della prima frazione: «Non dobbiamo abbassare il ritmo, la Roma ha giocatori che possono farci male». Alessandro Bastoni, difensore dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport all’intervallo della sfida contro la Roma, evidenziando l’importanza di mantenere alta l’intensità per tutta la durata della partita. «Non dobbiamo portare la Roma vicino alla nostra area». Bastoni ha sottolineato: «Serve tenere una grande intensità perché se li portiamo vicini all’area hanno giocatori di grande qualità che sanno come farci male». Il difensore ha messo in guardia la squadra, evidenziando la pericolosità della Roma quando ha spazio per attaccare. 🔗 Leggi su Internews24.com

