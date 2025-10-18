Bastoni all’intervallo di Roma Inter | Serve grande intensità per fermare la qualità della squadra di Gasperini

Internews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bastoni rassicura i tifosi al termine della prima frazione: «Non dobbiamo abbassare il ritmo, la Roma ha giocatori che possono farci male». Alessandro Bastoni, difensore dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport allintervallo della sfida contro la Roma, evidenziando l’importanza di mantenere alta l’intensità per tutta la durata della partita. «Non dobbiamo portare la Roma vicino alla nostra area». Bastoni ha sottolineato: «Serve tenere una grande intensità perché se li portiamo vicini all’area hanno giocatori di grande qualità che sanno come farci male». Il difensore ha messo in guardia la squadra, evidenziando la pericolosità della Roma quando ha spazio per attaccare. 🔗 Leggi su Internews24.com

bastoni all8217intervallo di roma inter serve grande intensit224 per fermare la qualit224 della squadra di gasperini

© Internews24.com - Bastoni all’intervallo di Roma Inter: «Serve grande intensità per fermare la qualità della squadra di Gasperini»

Contenuti che potrebbero interessarti

bastoni all8217intervallo roma interRoma-Inter 0-1, il risultato LIVE - La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 532 (299 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi); in caso di gol in questo match, infatti, ... Scrive sport.sky.it

bastoni all8217intervallo roma interLIVE, Roma-Inter 0-0: Chivu ha scelto Bonny, Gasp risponde con Dybala - Giallorossi con l'argentino falso 9 (come contro il Torino), nerazzurri con lo stesso tandem d'attacco schierato contro la Cremonese ... Come scrive msn.com

bastoni all8217intervallo roma interRoma-Inter, dall’asse Dimarco-Bastoni ai fattori Lautaro e Calhanoglu: i protagonisti attesi - Il focus sul momento di alcuni pilastri della formazione nerazzurra di Chivu in vista del match contro la Roma ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bastoni All8217intervallo Roma Inter