Basta Bonny l' Inter batte la Roma all' Olimpico 1-0

I nerazzurri agganciano in vetta gli stessi giallorossi e il Napoli ROMA - Nel giorno della sconfitta del Napoli contro il Torino, l'Inter manda un messaggio al campionato battendo la Roma all'Olimpico e agganciando giallorossi e partenopei in vetta alla classifica a quota 15 punti. L'1-0 targato Bo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Basta Bonny, l'Inter batte la Roma all'Olimpico 1-0

Argomenti simili trattati di recente

#Bonny non si accontenta dopo un gol e tre assist: "Non basta. Ancora, ancora e ancora" - X Vai su X

LA PAOLINI CI PROVA MA NON BASTA: GAUFF IN FINALE? Niente finale per Jasmine Paolini che perde 6-4, 6-3 contro Coco Gauff #Tuttosport #Paolini #Gauff - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, Roma-Inter 0-1: Chivu aggancia in vetta Gasperini, basta un lampo di Bonny - Decisiva la verticalizzazione di Barella per l'attaccante francese al 6'. Secondo msn.com

Bonny si veste da Thuram, poker Inter alla Cremonese - In gol per i nerazzurri Lautaro Martinez al 7, Bonny al 38', Dimarco al 55' e Barella al 57'. Riporta ansa.it

Inter, Bonny: “Nerazzurro fin da bambino. Studio Thuram e Lautaro, possiamo giocare tutti insieme” - Yoan Bonny a La Gazzetta dello Sport: tra Parma e Inter, con tante curiosità tra passato, presente e futuro Uno dei nomi dell’estate dell’Inter è sicuramente quello di Ange- Si legge su gianlucadimarzio.com