Basket Venezia travolge Trieste nell’anticipo della terza giornata
Anticipo della terza giornata a senso unico al Taliercio. La Reyer Venezia domina davanti ai propri tifosi contro la Pallacanestro Trieste, imponendosi con un perentorio 102-66. Si tratta della seconda vittoria in campionato per la squadra di Spahija, mentre per gli ospiti è il secondo ko dopo quello all’esordio. R.J Cole è il trascinatore di Venezia con 17 punti, ma è una Reyer fenomenale questa sera e che mette tutti i giocatori a referto. In doppia cifra chiudono anche Wiltjer (15), Bowman (13) e Nikolic (12). Nel naufragio di Trieste si salva solamente Jahmi’us Ramsey, che mette a referto 22 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
VENEZIA DOMINA IL NEPTUNAS Primo successo in questa stagione di EuroCup per gli orogranata. Ottima prova contro i lituani del Neptunas al Taliercio. Il finale... https://www.pianetabasket.com/eurocup-fiba-europe-cup/live-ec-reyer-venezia-ecco-la-prim - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA BASKET Eurocup, 2^ giornata: Bahcesehir-Venezia 93-74 Secondo ko consecutivo in Europa per L'Umana Reyer #SkySport #Basket #Eurocup #SkySportBasket - X Vai su X
Basket, Venezia travolge Trieste nell’anticipo della terza giornata - La Reyer Venezia domina davanti ai propri tifosi contro la Pallacanestro Trieste, imponendosi ... Scrive oasport.it
Prova di forza per la Reyer Venezia, schiacciata Trieste - Vittoria convincente di Venezia che supera Trieste con una gran prova di squadra e tutti gli effettivi a referto. Segnala basketinside.com
Diretta Venezia Trieste/ Streaming video tv: derby del Nord-Est al Taliercio! (basket A1, 18 ottobre 2025) - Est al Taliercio, siamo nella terza giornata del campionato di basket Serie A1. Scrive ilsussidiario.net