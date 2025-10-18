Anticipo della terza giornata a senso unico al Taliercio. La Reyer Venezia domina davanti ai propri tifosi contro la Pallacanestro Trieste, imponendosi con un perentorio 102-66. Si tratta della seconda vittoria in campionato per la squadra di Spahija, mentre per gli ospiti è il secondo ko dopo quello all’esordio. R.J Cole è il trascinatore di Venezia con 17 punti, ma è una Reyer fenomenale questa sera e che mette tutti i giocatori a referto. In doppia cifra chiudono anche Wiltjer (15), Bowman (13) e Nikolic (12). Nel naufragio di Trieste si salva solamente Jahmi’us Ramsey, che mette a referto 22 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Venezia travolge Trieste nell’anticipo della terza giornata