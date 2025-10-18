Basket Serie C Virtus Certaldo - Abc Derby della Valdelsa
Andrà in scena stasera il secondo dei tre capitoli stagionali del derby tutto valdelsano tra Abc Solettificio Manetti e Virtus Certaldo. Dopo il successo di misura dei primi al Pala Betti (68-65) nel primo turno di Coppa Toscana, infatti, oggi alle 21.15 si replicherà al Pala Canonica di Certaldo per la quarta giornata del campionato di Serie C. Un testa coda, i castellani viaggiano a punteggio pieno mentre i ‘cugini’ sono ancora fermi al palo, che sulla carta vede nettamente favorita l’Abc, ma che resta pur sempre un sentito derby e che come ha dimostrato il precedente di coppa può riservare anche delle sorprese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
La Serie A Unipol 2025/26 entra nel vivo! È tempo della 3ª giornata: vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ? Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA https://bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
ZONE PRESS / BASKET / Serie C III Giornata d'Andata (11/10/25) Basket Venegono 79 FLUIDOTECNICA AIRONI ROBBIO 89 INTERVISTA: Alberto MANZINI (Assistant Coach Aironi Robbio) ----------------------------------------- Aironi Palla - facebook.com Vai su Facebook
Basket Serie C. Virtus Certaldo - Abc. Derby della Valdelsa - Andrà in scena stasera il secondo dei tre capitoli stagionali del derby tutto valdelsano tra Abc Solettificio Manetti e ... Da msn.com
Basket, Serie C: prima sconfitta stagionale per la Nova Basket a Trapani - Prima sconfitta stagionale per la Nova Basket nel Campionato di Serie C, con la Virtus Trapani che vince in casa ... Segnala 98zero.com
Basket: Edwards è senza freni, la Virtus Bologna batte l’ASVEL nel finale in Eurolega - Terza vittoria, e prima in trasferta, per la Virtus Bologna in Eurolega 2025- oasport.it scrive