Basket Serie C Virtus Certaldo - Abc Derby della Valdelsa

Sport.quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrà in scena stasera il secondo dei tre capitoli stagionali del derby tutto valdelsano tra Abc Solettificio Manetti e Virtus Certaldo. Dopo il successo di misura dei primi al Pala Betti (68-65) nel primo turno di Coppa Toscana, infatti, oggi alle 21.15 si replicherà al Pala Canonica di Certaldo per la quarta giornata del campionato di Serie C. Un testa coda, i castellani viaggiano a punteggio pieno mentre i ‘cugini’ sono ancora fermi al palo, che sulla carta vede nettamente favorita l’Abc, ma che resta pur sempre un sentito derby e che come ha dimostrato il precedente di coppa può riservare anche delle sorprese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

