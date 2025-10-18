basket serie c emil gas a caccia della prima gioia montecchio fiuta il blitz a piacenza

Emil Gas Scandiano (0) in cerca del primo hurrà stagionale. Alle 18, al PalaRegnani, la squadra biancoblù ospita la CMO Ozzano (0) nella sfida di coda della quarta giornata: gli uomini di Pozzi hanno perso in volata le ultime due gare disputate in trasferta, l’ultima domenica scorsa a Modena, e vogliono necessariamente cambiare rotta. Per farlo, dovranno dare continuità di prestazioni nell’arco dei 40’, prestando al contempo attenzione al lungo avversario Errera, atleta da oltre 11 punti ad allacciata di scarpe. Alle 18,30, invece, la Clevertech Montecchio (4) gioca sul campo della matricola Piacenza (2) cercando riscatto dopo il primo stop stagionale, maturato domenica al PalaEnza con l’SG Fortitudo: tra i padroni di casa i giocatori più pericolosi sono l’esperto Bassani (17 di media) e la guardia Livelli (17,7). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

