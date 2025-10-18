Basket Serie B Interregionale Mens Sana c’è Legnaia Prosek | Serve una grande prova

Si avvicina l’occasione del riscatto per una Note di Siena che domani alle 18 al PalaEstra attende l’Olimpia Legnaia. In casa biancoverde c’è infatti la volontà di riscattare il passo falso di domenica a Borgomanero dove le cose che non hanno funzionato, specie in difesa, sono state molte. "Conosciamo bene Legnaia – dice il lungo della Mens Sana Gianluca Prosek – perché l’abbiamo affrontata in pre season. Sicuramente però rispetto a quella occasione sarà una squadra diversa che ha saputo migliorare in ciò che non andava bene. Noi vogliamo assolutamente riprenderci dalla sconfitta di domenica scorsa: servirà una grande prova per fare vedere prima di tutto a noi stessi e poi al nostro pubblico che non siamo quelli visti a Borgomanero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

