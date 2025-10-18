Basket Serie B Interregionale Mens Sana c’è Legnaia Prosek | Serve una grande prova

Sport.quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina l’occasione del riscatto per una Note di Siena che domani alle 18 al PalaEstra attende l’Olimpia Legnaia. In casa biancoverde c’è infatti la volontà di riscattare il passo falso di domenica a Borgomanero dove le cose che non hanno funzionato, specie in difesa, sono state molte. "Conosciamo bene Legnaia – dice il lungo della Mens Sana Gianluca Prosek – perché l’abbiamo affrontata in pre season. Sicuramente però rispetto a quella occasione sarà una squadra diversa che ha saputo migliorare in ciò che non andava bene. Noi vogliamo assolutamente riprenderci dalla sconfitta di domenica scorsa: servirà una grande prova per fare vedere prima di tutto a noi stessi e poi al nostro pubblico che non siamo quelli visti a Borgomanero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket serie b interregionale mens sana c8217232 legnaia prosek serve una grande prova

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Mens Sana, c’è Legnaia. Prosek: "Serve una grande prova»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

basket serie b interregionaleBasket, B interregionale: Iseo e Gardonese vogliono ripartire - È l’obiettivo delle due bresciane, entrambe reduci da un weekend amaro: i sebini ospitano Montebelluna e i valtrumplini faranno visita a Oderzo ... Scrive giornaledibrescia.it

basket serie b interregionaleAngelino Carlot, addio al coach di basket femminile: portò la squadra in Serie B Interregionale - Con l’affetto che solo un coach di cuore grande, come Angelo Carlot, sapeva dimostrare. Riporta ilgazzettino.it

basket serie b interregionaleSerie B - La Climaway per ripartire: a Monopoli arriva Messina - Dopo la rocambolesca sconfitta di Matera, la Climaway Basket Monopoli torna tra le mura amiche per affrontare la EcoJump Messina Basket School. Scrive pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie B Interregionale