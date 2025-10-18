Bologna, 18 ottobre 2025 – Sarà il derby del triveneto tra Umana Reyer Venezia e Pallacanestro Trieste, questa sera alle ore 20 (il match sarà in diretta su LBATV), ad aprire i battenti della terza giornata della regular season del campionato di Serie A di basket targato Unipol. Le due squadre arrivano alla sfida con due punti all’attivo in classifica e dopo gli impegni di coppa che hanno visto i giuliani perdere sul filo di lana contro il Galatasaray (91-90) e gli orogranata, invece, imporsi in Eurocup per 89-69 a spese del Neputunas. Le gare di domenica 19 ottobre e lunedì 20. Domani, domenica 19 ottobre, alle ore 12 (il match sarà in diretta su LBATV), la Dinamo banco di Sardegna Sassari – ancora ferma a quota zero successi e reduce dal ko all’esordio in FIBA Europe Cup, sul campo dello Sporting Lisbona – ospiterà al PalaSerradimigni l’EA7 Emporio Armani Milano, che si presenta all’appuntamento dopo il doppio turno di Eurolega, che ha portato al bilancio finale di un ko interno (contro il Monaco) e di un successo, a Kaunas contro lo Zalgiris. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: le gare della terza giornata e dove vederle in TV