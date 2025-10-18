Pisa, 16 ottobre 2025 – Seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2, con le pisane, GMV, IES e DREAM, già in evidenza dopo il primo turno, chiamate ad importanti conferme. Giocano in casa la IES, venerdì alle 21 al palasport, nel derby con Ponsacco, ed il DREAM, sabato alle 18,15 al PalaDream di Via Belli, con Argentario, mentre il GMV cerca riscatto a San Miniato, sul difficile campo dell’Etrusca.. GMV – Il gruppo biancoverde, che la scorsa stagione, circa con la stessa rosa, riuscì ad arrivare in semifinale dei play-off, ha iniziato con una sconfitta interna, contro la squadra forse più attrezzata del girone, quella Fortezza Livorno che, oltre a coach Parcesepe, ha acquisito molti atleti di categoria superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, le pisane GMV, IES e DREAM al secondo turno in Divisione Regionale 2