Basket insidiosa sfida per Faenza in casa della Pielle Livorno

Ravennatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insidiosa trasferta per la Tema Sinergie, che domenica alle 18 farà visita alla Pielle Livorno, una delle maggiori candidate alla promozione in A2, reduce dal ko a Latina, il primo in campionato. Faenza si presenta con il morale altissimo forte di cinque successi in altrettante gare. La partita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

