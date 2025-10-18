Basket in carrozzina | Italia quarta agli Europei vince la Spagna

L’Italia ha concluso al quarto posto gli Europei di basket in carrozzina 2025 svoltisi e conclusisi poco fa a Sarajevo. Nella finale per il 3° e 4° posto la squadra azzurra ha ceduto alla Germania per 79-60, in una partita che raramente è stata in discussione a favore del team tedesco. Sfuma così il quarto podio per la Nazionale azzurra: le tre precedenti occasioni avevano avuto tutte il sapore della vittoria, e arrivarono tra il 2003 e il 2009. Non bastano i 22 punti di un ottimo Filippo Carossino: il capitano azzurro non è adeguatamente supportato dal resto della squadra, con Andrea Giaretti unico in doppia cifra a quota 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

