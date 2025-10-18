Basket il CUS Pisa cerca un difficile riscatto a Donoratico in Divisione Regionale 1
Pisa, 16 ottobre – Sconfitto nettamente nella prima gara in casa dal Centro Minibasket Carrara, e nella seconda di misura a Livorno, sponda Polisportiva Nicola Chimenti, il CUS Pisa Cosmocare affronta un’altra partita lontano dal proprio parquet, sabato sul campo del Basket Donoratico, compagine dal quintetto solido e rodato, con un parco giovani di grande valore.. BASKET UISP DONORATICO – Reduce dall’eliminazione al primo turno in Coppa Toscana, da una sconfitta casalinga con Invictus Livorno e da una vittoria convincente a Carrara, sul campo di quel Centro Minibasket che aveva vinto al turno precedente proprio a Pisa, la squadra del confermato coach Luca Triglia, che nella scorsa stagione ha portato i maremmani ai play-off, e di capitan Creatini, può contare su un quintetto di tutto rispetto per la categoria, con le guardie Bruci, Tinagli e Favilli, ed il lungo Batistini, in evidenza in queste prime due gare con circa 15 punti di media. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
