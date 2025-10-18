Basket femminile Vis Rosa travolta dal Peperoncino Dopo la sosta c’è Castelfranco
Seconda giornata di Serie B femminile e secondo stop per la Istituti Polesani Vis Rosa, che si arrende sul parquet del PalaCapsor di Castello d’Argile contro le ragazze del Peperoncino Basket in una gara a senso unico. Sono subito le bolognesi a condurre la gara con buone soluzioni in attacco e una grande aggressività in difesa, e già il primo parziale vede la Istituti Polesani inseguire 22-5. Il copione non cambia nel secondo periodo. La sola Dovesi, che supera ancora i venti punti realizzati come nella gara d’esordio, non basta a contrastare Secchiaroli, Mandini e Ferrari: si va negli spogliatoi sul 45-19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
