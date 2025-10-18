Basket femminile serie b Puianello riceve il Magik Rosa Parma Seconda trasferta di fila per l’Aluart
Puianello e Scandiano, ancora a punteggio pieno, vanno a caccia del tris. Alle 18.30 le castellesi ricevono il Magik Rosa Parma, ancora a secco di vittorie ma terza miglior difesa del torneo, per dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime uscite, facendo leva sul proprio potenziale offensivo, ad oggi il migliore in regione. "Incontriamo - dice la play della Chemco, Paola Raiola - una squadra che ha inserito nuove giocatrici rispetto alla scorsa stagione ed è intenzionata a fare bene mentre noi stiamo cercando sempre di più la nostra identità e sarà fondamentale continuare a imporre il nostro gioco in attacco e in difesa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
