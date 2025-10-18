Basket C maschile ’Bomba’ di Albanesi a fil di sirena La Landini porta a casa la vittoria
Landini Lerici 78 Aurora CHIAVARI 75 GINO LANDINI LERICI: Sacchelli, Maccari, Putti, Russo, Bicicchi, Tripodi, Ridolfi, Menicocci, Giachetti, Albanesi. All. Corsolini. AURORA CHIAVARI: Bukia, Piazza, Solari, Costa, Bellinaso, Scibola, Enoyoza, Folli, Ravera, Seganti, Anelli, Oluic. Arbitri: Valletta e Ciccariello. LERICI – Una ’bomba’ da 3 punti di Marco Albanesi agli sgoccioli del match, sancisce il 78-75 con cui la Landini Lerici piega l’Aurora Chiavari e centra la prima vittoria casalinga nel turno infrasettimanale di C maschile. Risultati 4ª giornata: Savigliano-Arona 62-66, Campus Piemonte-Next Biella rinviata al 2210, 5 Pari Torino-Leopardi Chieri 56-74, College Novara-Teen Torino 76-64, Cirié-Piossasco 86-57, Cus Torino-Bra 93-57, Vado-My Basket Genova 71-64 e Teens Biella-Ivrea 83-60. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
