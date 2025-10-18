Basket - B maschile Bcl | Simonetti va ko

Simonetti out per alcune settimane, a causa di una lesione alla fascia plantare; Pichi, invece, rientrato da Genova con un vistoso tagio allo zigomo, è stato. ricucito e dovrebbe farcela. Con queste premesse, Bcl ritorna sul parquet oggi, alle ore 17.15 (arbitri Cavasin di Livorno e Parigi di Firenze), al "Palatagliate", contro Junior Casale Monferrato, per la quarta di andata. A far visita al Bcl, dunque, sarà la squadra piemontese incontrata per la prima volta lo scorso anno nella seconda fase del campionato, pratica che, allora, fu liquidata dai biancorossi con due nette vittorie. Il Casale che si presenterà al "Palatagliate" sarà, però, completamente diverso da quello dello scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

