Baroni si conferma bestia nera del Napoli | gli azzurri cadono a Torino

Marco Baroni, l'uomo che con un suo gol ha messo il sigillo sul secondo scudetto della storia azzurra, si conferma bestia nera del Napoli e di Antonio Conte. I partenopei cadono alla ripresa del campionato per mano dell'ex Simeone, che nel primo tempo segna il gol che decide il match contro il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

CAIRO ROMPE IL SILENZIO Dopo il pari con la Lazio, Urbano Cairo conferma Baroni sulla panchina granata: «Lo vedo bene, impegnato e determinato!» Il presidente riconosce i passi avanti a Roma ma chiede continuità: «Ora col Napoli voglio un b - facebook.com Vai su Facebook

#Toro, #Baroni può ripartire dal 3-4-3 per provare a sfatare il tabù #Juric Dopo la #Roma, ipotesi conferma del modulo a tre dietro: con il croato cinque sconfitte e un solo pareggio #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo - X Vai su X

Conte “Buongiorno e Politano ok, Baroni la nostra bestia nera” - NAPOLI (ITALPRESS) – “ Anzitutto abbiamo ritrovato i nazionali, anche se molti di loro hanno giocato due partite. Secondo msn.com

Conte 'Lazio di Baroni nostra bestia nera, col Toro altro match' - "Non solo il Torino ma qualsiasi avversario affronta il Napoli con lo scudetto in petto e quindi le motivazioni sono sempre al mille per mille, c'è voglia di fare cose straordinarie con il campione in ... Da ansa.it

LIVE – Conte: “La Lazio di Baroni è stata la nostra bestia nera, domani sarà un’altra partita” - Conte: "Neres ha contribuito alla vittoria dello scudetto, Noa Lang si sta applicando, avrà le sue chances, bisogna continuare a farlo e devono avere ... Come scrive iamnaples.it