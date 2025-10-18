Barella a Sky | Vincere contro la Roma non è mai facile ma siamo sempre stati forti

Internews24.com | 18 ott 2025

Inter News 24 Barella e le prime sensazioni a caldo al triplice fischio della sfida contro la Roma: «La testa fa tanto, il mister ci sta aiutando nella rinascita». Nicolò Barella, centrocampista dell’ Inter, ha parlato dopo la vittoria della sua squadra contro la Roma all’Olimpico, un risultato che ha permesso ai nerazzurri di consolidare la propria posizione in classifica. Nonostante la difficoltà della partita, Barella ha sottolineato l’importanza del risultato e della mentalità della squadra. « Vincere non è mai facile, venire qua con la Roma non è mai facile », ha dichiarato Barella, facendo riferimento alla difficoltà dell’affrontare la squadra di Gian Piero Gasperini all’Olimpico. 🔗 Leggi su Internews24.com

