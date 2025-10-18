Barcellona De Jong svela | Volevano vendermi Poi è successa questa cosa
Barcellona, De Jong svela il retroscena: “C’era chi voleva vendermi per fare cassa” Frenkie de Jong torna a far parlare di sé con dichiarazioni sorprendenti che riguardano il suo futuro al Barcellona. In un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El?País, il centrocampista olandese ha raccontato di un periodo complicato, durante il quale alcune persone all’interno del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
De Jong: «C’era gente nel Barcellona che voleva vendermi per fare cassa» - Frankie De Jong ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo El Paìs dove ha parlato del suo futuro al Barcellona. Riporta ilnapolista.it
De Jong Barcellona, il rinnovo fino al 2029 è UFFICIALE | Il comunicato del club blaugrana - sports ve lo avevamo anticipato in tempi non sospetti. Come scrive news-sports.it
Barcellona, UFFICIALE il rinnovo di Frenkie de Jong. I dettagli dell’affare - La situazione attuale Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Frenkie de Jong fino al 2029. Segnala calcionews24.com