Barca a remi tamponata in remiera in acqua una vogatrice di 16 anni

Il mototopo contro la barca a remi, alla remiera, e una vogatrice finisce in acqua. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri verso le 16, a Cannaregio, di fronte alla Remiera Serenissima. Un'imbarcazione con due giovanissime a bordo, si è scontrata con un mototopo da trasporto e nel tamponamento. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

