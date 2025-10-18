Barca a remi tamponata in remiera in acqua una vogatrice di 16 anni
Il mototopo contro la barca a remi, alla remiera, e una vogatrice finisce in acqua. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 ottobre, verso le 16, a Cannaregio, di fronte alla Remiera Serenissima. Un'imbarcazione con due giovanissime a bordo, si è scontrata con un mototopo da trasporto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Che ne sarà della Lipizer nel post Lorenzo Qualli? Chi prenderà le redini del sodalizio quando il suo storico presidente tirerà i remi in barca? I candidati: «Siamo disponibili a dare il nostro contributo» - facebook.com Vai su Facebook
Il "margine" di Giorgetti. Corsa alla manovra, Irap, Ires, rottamazioni. L'obiettivo pace fiscale, il contributo da chiedere alle banche. Il ministro: "Siamo come una barca a remi". Gasparri: "C'è un tesoretto". Di @CarusoCarmelo - X Vai su X
Barca a remi si capovolge nella Laguna di Venezia, cinque persone in acqua salvate da guardia costiera e pompieri - Intervento di soccorso in forze nel pomeriggio di sabato 7 giugno vicino all'isola La Certosa a Venezia, dove una barca a remi con a bordo 5 persone si è capovolta. Si legge su leggo.it
Barca a remi si capovolge a La Certosa, cinque persone in acqua salvate da guardia costiera e pompieri - Intervento di soccorso in forze nel pomeriggio di sabato 7 giugno vicino all'isola La Certosa a Venezia, dove una barca a remi con a bordo 5 persone si è capovolta. ilgazzettino.it scrive