BARBARA D’URSO FULMINA MARCELLA BELLA CHE PARLA DI VOTI DATI A CASO DALLA GIURIA
Un’immagine che è diventata virale. Ballando Segreto, il backstage di Ballando con le Stelle in onda su RaiPlay, ci regala uno scambio di sguardi e battute tra Marcella Bella e Barbara d’Urso già di culto. Che cosa è successo? Marcella Bella si è sfogata per le ennesime critiche e voti bassi dei giudici dello show di Milly Carlucci. Fanalino di coda della classifica e a rischio eliminazione assieme alla signora Coriandoli, la cantante non può più vedere in particolare Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La giornalista ha così commentato l’esibizione: “Sembrava la mamma a una festa che beve un po’. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo il pareggio in vetta tra Francesca Fialdini e Barbara D’Urso, Ballando con le stelle torna sabato 18 ottobre alle 21.25 su Rai 1 per una nuova serata di gara e spettacolo - facebook.com Vai su Facebook
‘Ballando con le Stelle’, da Barbara D’Urso a Marcella Bella: chi sono i primi sei concorrenti della prossima edizione - Un’estate calda alla quale seguirà un autunno rovente, perlomeno nella Prima serata del sabato di Raiuno. Si legge su quotidiano.net
Marcella Bella contro la giuria di Ballando. E spunta il messaggio di Barbara D'Urso - A quanto pare, anche quest'anno, non mancano le scintille a Ballando con le stelle - Lo riporta iltempo.it