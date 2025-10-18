Baranzate lite tra fratelli uno impugna un martello | denunciato
Baranzate, lite tra fratelli degenera, uno impugna un martello: denunciato. Si sono vissuti momenti di tensione a metà della scorsa settimana in una via di Baranzate, dove una lite tra fratelli ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Tenenza di Bollate. I due, entrambi cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, avrebbero iniziato a discutere animatamente all’interno . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
