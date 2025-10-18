Bar chiuso dalla polizia è il luogo di ritrovo di una banda di spacciatori
Sospesa la licenza per 15 giorni al Bar Mascagni di viale Bacchiglione 2 a Milano (zona Brenta). Lo ha stabilito il questore Bruno Megale, in base all'articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).Giovedì 16 ottobre i poliziotti del commissariato Mecenate hanno notificato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
