Bao Publishing presenta ÁVILA di Teresa Radice e Stefano Turconi

Teresa Radice e Stefano Turconi tornano in libreria con una storia di azione e sentimenti ambientata nella Francia del Seicento. Un intrigo storico e familiare sulle tracce di Ávila, una giovane che cerca la madre, tacciata di stregoneria. Dall’incontro con il ladruncolo Timo inizia un’avventura picaresca tra castelli, briganti, boschi, conventi, enigmatici cardinali e spaventosi cacciatori di lupi. “Sai. purtroppo è stata una costante della mia vita dover abbandonare luoghi cari in cui avevo lasciato un pezzo di cuore per andare verso paesi più sicuri in cui poter essere libera di rimanere me stessa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

