Bangladesh enorme incendio all' aeroporto di Dhaka | fiamme e fumo nel terminal merci
Un enorme incendio è scoppiato all’ aeroporto internazionale Hazrat Shahjalal di Dhaka, capitale del Bangladesh. Le fiamme sono divampate nel terminal merci costringendo alla sospensione di tutte le operazioni di volo. Ancora da accertare le cause dei roghi: fumo e dense nubi nere si sono diffuse nel complesso aeroportuale. Trentasei unità antincendio stanno già lavorando per domare l’incendio, ha affermato Talha Bin Zasim, ufficiale del Servizio antincendio e della Protezione civile, come riporta il The Daily Star. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
