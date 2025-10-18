Banda di ladri in azione al Mercato ortofrutticolo di Latina

Una banda di ladri è entrata in azione venerdì notte al Mol, il Marcato ortofrutticolo di Latina, lungo via dei Monti Lepini. Con attrezzi da scasso e volto coperto sono entrati all'interno della struttura utilizzando un ingresso secondario e si sono poi diretti verso alcuni box.Negli stand sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it