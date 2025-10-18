Banda di ladri in azione al Mercato ortofrutticolo di Latina
Una banda di ladri è entrata in azione venerdì notte al Mol, il Marcato ortofrutticolo di Latina, lungo via dei Monti Lepini. Con attrezzi da scasso e volto coperto sono entrati all'interno della struttura utilizzando un ingresso secondario e si sono poi diretti verso alcuni box.Negli stand sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Altre letture consigliate
Colpo notturno a Sassa, in via del Rio. Una banda di ladri ben organizzata ha preso di mira un cantiere della ricostruzione, riuscendo a portare via attrezzature e materiali per un valore di circa 40mila euro. Vai su Facebook
Bologna, la folle fuga della banda dei furti: «Macchina ferma in autostrada, i ladri scappati a piedi tra i campi» - X Vai su X
Banda di ladri in azione al Mol sulla Monti Lepini - Una banda di ladri è entrata in azione nella notte al Mercato Ortofrutticolo di Latina al chilometro 54 sulla strada dei Monti Lepini alle porte della città. latinaoggi.eu scrive
Capaccio, raid al mercato ortofrutticolo: in azione una banda composta da 8 persone - Notte movimentata al mercato ortofrutticolo di Capaccio Paestum, dove una banda ben organizzata ha messo a segno una serie di furti in diversi stand. Scrive msn.com
Ladri entrano a scuola e rubano 14 computer - Una banda di ladri è entrata in azione all’interno dell’istituto comprensivo “Cuomo- Come scrive ilfattovesuviano.it