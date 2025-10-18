Banda della marmotta in azione all’alba | fa saltare il bancomat devastato l’immobile
ARNESNAO – Nuovo assalto al bancomat da parte della banda della “marmotta”. All’alba di oggi, pochi minuti dopo le 6, una nuova esplosione ha svegliato i residenti di via Roma, ad Arnesano. Il gas introdotto nelle fessure e nelle bocchette dello sportello automatico della filiale della Monte dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Un fortissimo boato all’alba di martedì 14 ottobre è stato avvertito in quasi tutto il paese di Biccari, piccolo centro dei Monti Dauni, nel foggiano, dove una banda di malviventi ha fatto esplodere con il classico metodo della marmotta lo sportello bancomat della - facebook.com Vai su Facebook
Banda della “marmotta” fa esplodere il postamat, ma dentro non c’è denaro. In fuga a mani vuote https://corrieresalentino.it/2025/10/banda-della-marmotta-fa-esplodere-il-postamat-ma-dentro-non-ce-denaro-banda-in-fuga-a-mani-vuote/… via @Corriere Sale - X Vai su X
La banda della marmotta colpisce ancora: ecco come - La "banda della marmotta" torna in azione in Abruzzo, e lo fa prendendo di mira prima una filiale dell'Unicredit ad Alba Adriatica (Teramo) e poi lo sportello Postamat di un ufficio postale di ... ilgiornale.it scrive
In azione la banda della marmotta - Esplosione nella notte quando quattro malviventi poi fuggiti con il bottino, hanno sventrato il bancomat della filiale Bper di Lanciano Paura a Fossacesia dove un’esplosione attorno alle 3. Si legge su rainews.it
Avellino, assalti Atm: in manette la banda della marmotta - Presi i componenti della gang che ha assaltato gli sportelli bancomat in Alta Irpinia e in Valle Ufita. ilmattino.it scrive