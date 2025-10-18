Banda della marmotta in azione all’alba | fa saltare il bancomat devastato l’immobile

Lecceprima.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ARNESNAO – Nuovo assalto al bancomat da parte della banda della “marmotta”. Allalba di oggi, pochi minuti dopo le 6, una nuova esplosione ha svegliato i residenti di via Roma, ad Arnesano. Il gas introdotto nelle fessure e nelle bocchette dello sportello automatico della filiale della Monte dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

