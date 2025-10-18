Banco di Napoli confronto tra economisti accademici e società civile su un futuro possibile

Recentemente, il 16 Ottobre 2025, si è tenuto un convegno dal titolo “Banco di Napoli: genesi di una scomparsa” presso il Circolo Canottieri di Napoli. L’evento ha visto la partecipazione di illustri relatori, tra cui il professor Giancarlo Bracale, presidente del Circolo Canottieri di Napoli, iprofessori universitari Pietro Spirito, marketing delle Infrastrutture della università Mercatorum, il professore Andrea Rey della Facoltà di Economia e Commercio Federico II e il professor Adriano Giannola, presidente della SVIMEZ. Sono intervenuti fra gli altri relatori, Marcello Taglialatela, presidente della Associazione Campo Sud,uno degli organizzatori del convegno, il presidente della Bcc Napoli Amedeo Manzo, il presidente del Centro Studi Eu-Med, Stefano Stanzione, altro organizzatore del convegno e il dottor Gennaro Cortucci, ex amministratore del Banco di Napoli, che ha presentato il suo libro “IL CAPITALE PERDUTO”, edito da Giannini Editore e il gionalista Paolo Pantani, promotore del convegno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it