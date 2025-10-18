Banche 1,7 miliardi dallo svincolo dei depositi al 27,5% per la legge degli extraprofitti

Conto da 1,719 miliardi per le banche italiane con lo svincolo delle riserve di capitale accumulate per la legge del 2023 sugli extraprofitti. Il meccanismo previsto in manovra prevede che le banche che non svincoleranno le riserve accumulate nel passato per non versare il 40% sugli extraprofitti, potranno farlo nel 2026 al 27,5%. Ecco di seguito la spesa in milioni di euro per i principali gruppi.

