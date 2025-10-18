Bambino di 7 anni muore mentre gioca | il malore la corsa all' ospedale e la disperazione dei genitori Cosa è successo

Un bambino di appena 7 anni, Agatino, morto all'improvviso mentre giocava. Una tragedia ha sconvolto il paese di Centuripe, poco meno di 5 mila abitanti in provincia di Enna in Sicilia.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Bambino di 7 anni muore mentre gioca: il malore, la corsa all'ospedale e la disperazione dei genitori. Cosa è successo

Altre letture consigliate

In cinque anni, 446.000 bambini in più vivono in condizioni di povertà o esclusione sociale in Europa. Nel 2019 l’UE si era impegnata a ridurre di 5 milioni i minori a rischio entro il 2030. Oggi, invece, sono 19,5 milioni: quasi 1 bambino su 4. In Italia la situ - facebook.com Vai su Facebook

Bambino di 7 anni muore mentre gioca: il malore, la corsa all'ospedale e la disperazione dei genitori. Cosa è successo - Un bambino di appena 7 anni, Agatino, morto all'improvviso mentre giocava. Si legge su msn.com

Bimbo di 7 anni muore per un malore mentre gioca con gli amici, lutto cittadino a Centuripe - La morte improvvisa di un bambino di 7 anni, che giovedì scorso si è accasciato per un malore mentre stava giocando con alcuni amici, ha sconvolto l'intera cittadina di Centuripe, poco meno di 5 mila ... msn.com scrive

Centuripe, lutto cittadino per la morte di un bimbo di 7 anni - CENTURIPE – La morte improvvisa di un bambino di 7 anni ha sconvolto l’intera cittadina di Centuripe, poco meno di 5 mila abitanti in provincia di Enna. Da livesicilia.it