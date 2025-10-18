Bambina di un anno ustionata dall' acqua bollente è gravissima | Ha bruciature di terzo grado su collo torace e inguine

Gravissimo incidente domestico a Villamagna, in provincia di Chieti, dove una bambina di appena un anno è rimasta ustionata con acqua bollente. La piccola ha riportato ustioni di terzo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bambina di un anno ustionata dall'acqua bollente, è gravissima: «Ha bruciature di terzo grado su collo, torace e inguine»

