Bamballi Juve il terzino della Primavera rinnoverà fino al 2029! Tutti i dettagli sul francese arrivato in estate a Torino

di Nicolò Corradino Bamballi Juve, il terzino della Primavera rinnoverà fino al 2029: gli aggiornamenti sul futuro del francese. Il calciomercato Juve non si ferma e, dopo averlo ingaggiato in estate, è pronto a prolungare l’accordo con Léo Bamballi. Secondo quanto appreso da , la dirigenza bianconera avrebbe già definito la strategia per il giovane difensore francese. Bamballi, arrivato lo scorso luglio da svincolato dopo l’esperienza al Lione, aveva firmato un primo accordo “corto”, come da prassi per i giocatori minorenni. Il talentuoso classe 2007 ha però compiuto 18 anni solo da pochi giorni, e questo dettaglio ha permesso alla Juventus di far firmare un contratto più lungo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bamballi Juve, il terzino della Primavera rinnoverà fino al 2029! Tutti i dettagli sul francese arrivato in estate a Torino

