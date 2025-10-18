Balneari + Europa | No agli indennizzi sulle concessioni serve coraggio
“Dire sì agli indennizzi per i concessionari uscenti significherebbe dire no alla concorrenza, all’innovazione e al futuro del turismo riminese". Con queste parole Yuri Maccario Napolitano, coordinatore di +Europa Rimini, interviene nel dibattito sulle concessioni balneari e sull’applicazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Dal TTG di Rimini, Matteo Salvini rassicura i balneari sugli indennizzi e sfida l'Europa. Operatori sul piede di guerra, “per difendere non solo le nostre aziende – dice il Presidente del Sindacato Italiano Balneari, Antonio Capacchione - ma un modello di balnez - facebook.com Vai su Facebook
Balneari, Salvini insiste sugli indennizzi e replica alla Ue: “Si preoccupi delle guerre” - la Repubblica - X Vai su X
Spiagge, il Consiglio di Stato stoppa i balneari: «Le concessioni devono restare precarie e revocabili, no agli indennizzi» - Il Consiglio di Stato che è tornato a pronunciarsi sull’applicazione della legge Bolkestein sulle spiagge con un’altra sentenza, il 14 ottobre: spicca il secco «no» ad eventuali modifiche del codice 4 ... Scrive corrieredibologna.corriere.it
Balneari, a sorpresa Salvini e de Pascale alleati: sugli indennizzi sarà battaglia - Il vicepremier a Rimini dopo la lettera Ue che diffida l’Italia: “Noi andiamo avanti, decreto entro fine anno”. Riporta msn.com
Balneari: Ceccardi, 'Magi difende Bruxelles e multinazionali, noi migliaia di famiglie' - "Le parole di Riccardo Magi contro Matteo Salvini confermano ancora una volta la distanza siderale tra +Europa e i problemi reali del Paese. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it