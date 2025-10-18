Ballerini di fama internazionale a Brindisi per lo Schiaccianoci
BRINDISI - La città attende lo Schicccianoci, spettacolo che si terrà al Teatro Impero il 12 dicembre 2025 alle ore 20,30. L'evento vedrà la partecipazione di ballerini di fama internazionale e rappresenta un evento di grande rilevanza culturale per il territorio. Info spettacoloCoreografia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
Sabato 11 ottobre il Teatro del Popolo di Concordia ha accolto con grande emozione il ritorno “a casa” di Angelo Greco, étoile di fama internazionale e talento cresciuto nella - facebook.com Vai su Facebook
Brindisi accoglie “Lo Schiaccianoci”: il grande balletto di Natale arriva al Teatro Impero - Il fascino senza tempo della danza classica torna a illuminare Brindisi con “Lo Schiaccianoci”, in programma venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20:30 al Teatro Impero. Lo riporta brindisisera.it
Che ritmo questo 2024 . Attesi duemila ballerini - Decine di star della danza tra il palacongressi e il Palazzo del Turismo . Riporta ilrestodelcarlino.it
"Orme", sul palco ballerini e detenuti per un progetto di inclusione sociale - Mancano pochi giorni al debutto di Orme, la nuova produzione della AlphaZTL che vedrà in scena i detenuti del carcere di Brindisi accanto ai danzatori professionisti della compagnia, in questa V ... Segnala quotidianodipuglia.it