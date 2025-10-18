Ballerini di fama internazionale a Brindisi per lo Schiaccianoci

BRINDISI - La città attende lo Schicccianoci, spettacolo che si terrà al Teatro Impero il 12 dicembre 2025 alle ore 20,30. L'evento vedrà la partecipazione di ballerini di fama internazionale e rappresenta un evento di grande rilevanza culturale per il territorio. Info spettacoloCoreografia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

