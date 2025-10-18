Ballando Lucarelli provoca Fognini | Vuoi essere Sinner o Fantozzi?

(Adnkronos) – Selvaggia Lucarelli punge Fabio Fognini. La giornalista ha commentato la performance dell’ex tennista a Ballando con le stelle, nel corso della puntata di questa sera sabato 18 ottobre, facendo un paragone che non è passato inosservato. “Hai ballato molto bene, ma io non mi fido di te perché non so su quale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ballando, Lucarelli provoca Fognini: “Vuoi essere Sinner o Fantozzi?”

Contenuti che potrebbero interessarti

“È diventato un sex symbol” Il fonico di Ballando con le stelle, Fabrizio, conquista il web dopo essere stato inquadrato per caso. Selvaggia Lucarelli e Andrea Delogu confermano la sua identità su X - facebook.com Vai su Facebook

Ballando, Selvaggia Lucarelli a Belen: "Mi sblocchi sui social?" La showgirl: "Nemmeno mi ricordavo" - X Vai su X

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli provoca Fognini: "Sta nascendo qualcosa, la senti la tensione tra noi?" Poi l'affondo a Milly Carlucci "Come Barbie!" - La conduttrice ride e la conclusione è un bell'8 della giudice per Fabio Fognini e Giada Lini, che sia davvero innamorata? Segnala today.it

Tensione a Ballando con le Stelle, Fognini e Magnini attaccano Barbara D'Urso. Lei si difende: "Non hanno capito" - Malumori dietro le quinte del dancing show di Milly Carlucci: i due sportivi hanno accusato la conduttrice napoletana di favoritismo ... Segnala corrieredellosport.it

Fabio Fognini furioso a Ballando: “La giuria mi provoca e mi fa incazz*re”/ Selvaggia e Mariotto spiazzano… - Fabio Fognini attacca la giuria di Ballando con le stelle 2025 dopo le critiche ricevute, ma Selvaggia e Mariotto spiazzano dopo la nuova esibizione ... Scrive ilsussidiario.net