Ballando con le stelle stasera 18 ottobre | Renato Zero ballerino per una notte

18 ott 2025

(Adnkronos) – 'Ballando con le stelle', il dance show condotto da Milly Carlucci torna stasera, sabato 18 ottobre, alle 21.25 su Rai 1 per un'altra serata ricca di sorprese e nuove sfide.  Nessun eliminato sabato scorso e al primo posto in classifica si piazzano a pari merito Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

