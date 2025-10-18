Ballando con le stelle stasera 18 ottobre | ecco l’ospite speciale della serata

Golssip.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

'Ballando con le stelle', il dance show condotto da Milly Carlucci torna stasera, sabato 18 ottobre, alle 21.25 su Rai 1. 🔗 Leggi su Golssip.it

ballando con le stelle stasera 18 ottobre ecco l8217ospite speciale della serata

© Golssip.it - Ballando con le stelle, stasera 18 ottobre: ecco l’ospite speciale della serata

Approfondisci con queste news

ballando stelle stasera 18Ballando con le stelle 2025, stasera sabato 18 ottobre su Rai1: cast, classifica e anticipazioni - Nuovo appuntamento con Ballando con le stelle 2025 sabato 18 ottobre in prima serata su Rai1. Riporta superguidatv.it

ballando stelle stasera 18Ballando con le stelle 2025, stasera Renato Zero è il ballerino per una notte - Ecco cosa cosa succederà nella puntata di stasera di Ballando con le stelle, sabato 18 ottobre 2025. Come scrive msn.com

ballando stelle stasera 18Ballando con le stelle, stasera 18 ottobre: Renato Zero ballerino per una notte - 'Ballando con le stelle', il dance show condotto da Milly Carlucci torna stasera, sabato 18 ottobre, alle 21. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Stasera 18